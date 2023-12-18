ХК «Лада» исполнил мечту 12-летней болельщицы

«Веронике – 12 лет, она очень любит хоккей и всегда мечтала побывать на тренировке «Лады», сфотографироваться с любимой командой, а также взять автограф у Александра Трушкова. И вот ее мечта наконец-то сбылась в преддверии новогодних праздников!



Появление Вероники на тренировке подарило хоккеистам массу ярких и позитивных эмоций, а также возможность лично познакомиться и пообщаться с юной болельщицей!» — сообщает пресс-служба «Лады».