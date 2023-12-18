Минское «Динамо» проведёт ближайший матч с «Витязем» в ретро-форме

Минское «Динамо» выйдет на лёд в ближайшем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в ретро-форме. Об этом сообщает пресс-служба «зубров» в телеграм-канале.

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Отмечается, что на встрече с подмосковным «Витязем», которая пройдёт во вторник, 19 декабря, главная арена страны станет свидетелем воссоздания атмосферы первого матча «зубров» на «Минск-Арене». Уже после игры ретро-джерси будут выставлены на аукцион и каждый из желающих сможет стать его обладателем.