Российский хоккеист «Детройта» получил травму верхней части тела в матче НХЛ

Российский нападающий «Детройта» Клим Костин получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма», сообщает пресс служба «Ред Уингз».
Встреча в Детройте завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Костин получил повреждение в середине второго периода после столкновения с Радко Гудасом, после чего покинул лед и не вернулся в игру.
О степени повреждения и сроках возвращения Костина в строй пока не сообщается.
В нынешнем сезоне 24 летний форвард набрал 3 (2+1) очка в 23 матчах НХЛ.