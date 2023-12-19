Малкин приблизился к достижению Федорова
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" на своем льду обыграл "Миннесоту Уайлд" .
Встреча, которая состоялась на стадионе "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена" в Питтсбурге, завершилась победой "пингвинов" с минимальным преимуществом - 4:3. В составе победившей команды голом отметился российский нападающий Евгений Малкин, эта шайба стала для него 11-й в текущем сезоне регулярного чемпионата.
После этой игры в активе 37-летнего россиянина стало 482 гола в сезонах НХЛ. Чтобы выйти на вторую строчку по количеству заброшенных шайб среди соотечественников в НХЛ, Малкину достаточно отличиться всего один раз - в этом случае он сравняется с Сергеем Федоровым, у которого в активе 483 шайбы.
В сезоне-2023/24 Малкин забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач в 30 матчах. "Пингвинз" провели в регулярном чемпионате 30 матчей и с активом 31 очко занимают 13-ю позицию в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.