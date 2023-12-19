Хет‑трик Свечникова принес «Ак Барсу» победу над «Авангардом» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в Омске, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу гостей площадки. Евгений Свечников оформил хет трик, также шайбу забросил Кирилл Семенов.

Казанцы одержали 10 ю победу над «Авангардом» в 2023 году, омский клуб нанес «Ак Барсу» одно поражение.

«Авангард», набрав 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Ак Барс» (50) идет четвертым.