Хет‑трик Свечникова принес «Ак Барсу» победу над «Авангардом» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Омске, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу гостей площадки. Евгений Свечников оформил хет трик, также шайбу забросил Кирилл Семенов.
Казанцы одержали 10 ю победу над «Авангардом» в 2023 году, омский клуб нанес «Ак Барсу» одно поражение.
«Авангард», набрав 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Ак Барс» (50) идет четвертым.
В следующем матче команда Зинэтулы Билялетдинова на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», «ястребы» примут «Сочи». Обе игры пройдут 21 декабря.