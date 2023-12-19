Просветов — о Макаре: это один из лучших защитников за всю историю

«Он очень хорош. Когда он получает шайбу за воротами, ты знаешь, что он отдаст пас, и мы не останемся в своей зоне. Это такой защитник, которому можно доверять. И на самом деле, наверное, это один из лучших защитников за всю историю. Это один из лучших защитников, который когда-либо играл со мной. Мне очень повезло быть в команде с такими людьми», — приводит слова Просветова ТАСС.