Вратарь Подъяпольский высказался о «Слове пацана»

Владислав Подъяпольский высказал мнение о сериале «Слово пацана».

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– Сейчас во всю бурлит сериал «Слово пацана», а ты играл в Казани. Следишь за ним?

– Все смотрели, все говорят о нем. Я посмотрел 6 серий, было интересно. Детям его не надо показывать – это дичь. Им это не надо смотреть.

Это было в прошлом. Были такие тяжелые времена. Сейчас уже все поменялось.

– В твоем родном Новокузнецке как было в те времена? В твоем детстве было это?

– Так же все было. Все эти моменты смотришь, все равно вспоминаешь.

– По себе знаю, что спортсмена всегда уважали.

– Да. Я с заводского района, криминального даже больше. Многие ребята с моего двора, наверное, может, сидят уже, не знаю.

Надо выбирать правильный путь. И от родителей многое зависит.

– У тебя были какие-то соблазны в детстве? Или только хоккей?