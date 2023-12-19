Вратарь Подъяпольский высказался о «Слове пацана»

Подъяпольский про «Слово пацана»: «Детям его не надо показывать – это дичь. Были такие времена, это в прошлом. Я с криминального района. Многие ребята с моего двора сидят, наверное»
Владислав Подъяпольский высказал мнение о сериале «Слово пацана».
– Сейчас во всю бурлит сериал «Слово пацана», а ты играл в Казани. Следишь за ним?
– Все смотрели, все говорят о нем. Я посмотрел 6 серий, было интересно. Детям его не надо показывать – это дичь. Им это не надо смотреть.
Это было в прошлом. Были такие тяжелые времена. Сейчас уже все поменялось.
– В твоем родном Новокузнецке как было в те времена? В твоем детстве было это?
– Так же все было. Все эти моменты смотришь, все равно вспоминаешь.
– По себе знаю, что спортсмена всегда уважали.
– Да. Я с заводского района, криминального даже больше. Многие ребята с моего двора, наверное, может, сидят уже, не знаю.
Надо выбирать правильный путь. И от родителей многое зависит.
– У тебя были какие-то соблазны в детстве? Или только хоккей?
– Нет, хоккей много времени забирал в любом случае. Все время находился в центре. У меня хоккей и учеба, я приезжал уставшим. Редко когда мог пойти вечером погулять, но бывало. На улице были все, но если у тебя нет головы на плечах, то, конечно, и ты мог куда-то попасть, – сказал вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский.
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Подъяпольский про «Слово пацана»: «Детям его не надо показывать – это дичь. Были такие времена, это в прошлом. Я с криминального района. Многие ребята с моего двора сидят, наверное»