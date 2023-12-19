Хоккеист Радулов и "Ак Барс" продолжают переговоры о продлении контракта

Рустам Шарафутдинов /. Трехкратный обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс" и двукратный чемпион мира по хоккею Александр Радулов по-прежнему ведут переговоры о продлении контракта. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин .

"Мы пока в диалоге с ним о новом соглашении", - сказал Валиуллин.

В нынешнем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги в 35 матчах Радулов набрал 27 очков (9+18), являясь вторым бомбардиром команды после Вадима Шипачева. В составе "Ак Барса" Радулов стал финалистом Кубка Гагарина 2023 года, войдя в тройку лучших бомбардиров плей-офф с 19 очками по системе "гол+пас" (10+9).