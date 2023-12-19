В семье олимпийского чемпиона по хоккею Мозякина родился шестой ребенок

Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Мозякин сообщил в Telegram канале, что у него родился сын.

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Мальчик стал шестым ребенком в семье Сергея и Юлии Мозякиных. У пары теперь два сына и четыре дочери.

— Друзья, сегодня у меня родился сын. Теперь поздравлять можно, — написал Мозякин.