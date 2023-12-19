В семье олимпийского чемпиона по хоккею Мозякина родился шестой ребенок
Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Мозякин сообщил в Telegram канале, что у него родился сын.
Мальчик стал шестым ребенком в семье Сергея и Юлии Мозякиных. У пары теперь два сына и четыре дочери.
— Друзья, сегодня у меня родился сын. Теперь поздравлять можно, — написал Мозякин.
Мозякин в качестве игрока выступал за магнитогорский «Металлург» с 2011 по 2021 год. Он является рекордсменом как КХЛ, так и в целом чемпионатов страны по количеству набранных очков. В октябре он был назначен помощником главного тренера «Магнитки» Андрея Разина.