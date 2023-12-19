КХЛ призвали отказаться от паузы на Кубок Первого канала

«С более гибким графиком будет меньше травм у хоккеистов. Следующий сезон может стать хорошим прорывом. Кубок Первого канала надо оставить, как дань традициям. В целом, я считаю, что пауза в КХЛ не нужна. Что тогда делать болельщикам, любителям хоккея, кто ходит на матчи?» — заявил Щитов.