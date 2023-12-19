Мальцев рассказал об ощущениях сразу после выхода на лед в дебютной игре за "Спартак"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Нападающему "Спартака" Михаилу Мальцеву было сложно играть в первые минуты дебютного матча за красно-белых в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с "Торпедо". Об этом он рассказал ТАСС.

"Спартак" одержал победу в первом матче после перерыва на Матч звезд и Кубок Первого канала над "Торпедо" в гостях со счетом 5:2. Мальцев перешел в столичный клуб на правах аренды из системы клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес".

"Давно не играл, недели три, первая игра в России спустя пять лет. В первом периоде было сложновато выходить, немного не понимал, что происходит, - сказал Мальцев. - Просто игровой практики не было, другая система здесь, в России, "химия" с партнерами за неделю пока еще не появилась, надо вкатиться. Я еще переболел, но пара игр, и все будет нормально".

В первом матче центрфорвард сыграл с Павлом Порядиным и одним из лучших бомбардиров лиги Николаем Голдобиным. "Многих тут знаю, половину команды, кто-то из ребят моего года, приняли хорошо. С каждым днем у меня будет расти настрой, потому что осталось играть всего два месяца, надо заканчивать на высоких позициях. В раздевалке все хорошо, все говорят на родном языке", - отметил он.