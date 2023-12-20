Бывший защитник КХЛ ответил на вопрос, сколько голов в нынешнем сезоне забьёт Овечкин

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов ответил на вопрос, сколько голов в нынешнем сезоне забьёт капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых записал в свой актив пять голов и 12 результативных передач. В последний раз Александру удалось отметиться заброшенной шайбой 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

«Сколько забьёт? Хм, ну не знаю. Может быть, 25», — сказал Щитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.