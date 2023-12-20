Овечкин высказался о своей безголевой серии

«В чём дело? Я не знаю, нужно немного везения. У меня есть довольно хорошие шансы, но иногда это просто период, когда ты слишком крепко держишь клюшку, потому что не забил или что-то в этом роде. Но в целом я думаю, что рано или поздно это произойдёт, и всё наладится.



Я разочарован, я думаю, это разочарование для всех. Вы видите, что мы не забиваем столько голов, сколько раньше, и я не знаю, виновата в этом система нашей игры или что-то ещё. Мы играем в хоккей. Мы должны создавать моменты. Мы должны создвать возможности для себя и своих партнёров по команде, чтобы они смогли получить хороший шанс на гол», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.