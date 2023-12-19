«Было грустно смотреть за нашими действиями». С. Фёдоров – о поражении ЦСКА от «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров остался разочарован действиями армейцев в проигранном матче с московским «Динамо» (1:4).

«Соперника с победой. Организованная команда, использовала свои шансы. К сожалению, опять не получилось [ничего] противопоставить в первых двух пропущенных голах. Сквозь нас проходила шайба. Тем не менее ребята бились и старались, но результат на табло. Не лучшая наша игра. Эти слова даже не подходят к тому моменту, который мы сегодня показали. Значит, не так готовились, неправильно сделали какие-то вещи, когда у нас было несколько дней.

Мы старались и практически переломили игру после первого гола во втором периоде, на какой-то момент, но потом семь минут удалений. Парни, кто играл в меньшинстве «три на пять», хорошо сыграли, но после этого пропустили ненужные голы. В общем, грустная история у нас сегодня, что тут скажешь. Парни старались, но многое не получалось как в индивидуальном, так и в командных действиях.