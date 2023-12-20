"Коламбус" одолел "Баффало", Марченко оформил первый хет-трик в сезоне

"Коламбус Блю Джекетс" с крупным счетом обыграл "Баффало Сэйрбз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе "Кибэнк-центр" в Баффало, завершилась со счетом 9:4 в пользу "Блю Джекетс". В составе победившей команды хет-трик оформил российский нападающий Кирилл Марченко. Всего в этом сезоне хоккеист забросил 13 шайб, сыграв в 11 матчах. Этот хет-трик стал для российского хоккеиста первым в сезоне. За "Коламбус" также шайбы забросили Джонни Годро, Адам Фантилли, Эрик Гудбрансон, Шон Курали, Коул Силлинджер и Кент Джонсон. За "Сэйрбз" забили Расмус Далин, Кайл Окпосо, Тейдж Томпсон и Дилан Козенс. Российские хоккеисты "Коламбуса" Егор Чинахов и Иван Проворов набрали по два очка в матче, записав на свой счет по две голевые передачи. "Блю Джекетс" одержали вторую победу в трех последних матчах регулярного чемпионата. "Сэйрбз" потерпели второе поражение подряд и третье в последних четырех поединках Национальной хоккейной лиги.