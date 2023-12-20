Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НХЛ, «Торонто» — на первой строчке
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НХЛ. На первом месте — «Торонто Мэйпл Лифс». Клуб из Торонто оценивается в $ 2,8 миллиарда. На второй позиции находится «Нью-Йорк Рейнджерс» с ценностью в $ 2,65 миллиарда. Третьим стал «Монреаль Канадиенс» ($ 2,3 миллиарда).
Полностью рейтинг самых дорогих клубов НХЛ по версии Forbes выглядит следующим образом:
1. «Торонто Мэйпл Лифс» – $ 2,8 миллиарда;
2. «Нью-Йорк Рейнджерс» – $ 2,65;
3. «Монреаль Канадиенс» – $ 2,3;
4. «Лос-Анджелес Кингз» – $ 2;
5. «Бостон Брюинз» – $ 1,9;
6. «Чикаго Блэкхоукс» – $ 1,88;
7. «Эдмонтон Ойлерз» – $ 1,85;
8. «Филадельфия Флайерз» – $ 1,65;
9. «Вашингтон Кэпиталз» – $ 1,6;
10. «Нью-Йорк Айлендерс» – $ 1,55;
11. «Нью-Джерси Дэвилз» – $ 1,45;
12. «Ванкувер Кэнакс» – $ 1,32;
13. «Тампа-Бэй Лайтнинг» – $ 1,25;
14. «Сиэтл Кракен» – $ 1,23;
15. «Детройт Ред Уингз» – $ 1,2;
16. «Питтсбург Пингвинз» – $ 1,18;
17. «Колорадо Эвеланш» – $ 1,15;
18. «Вегас Голден Найтс» – $ 1,13;
19. «Калгари Флэймз» – $ 1,1;
20. «Даллас Старз» – $ 1,08;
21. «Миннесота Уайлд» – $ 1,05;
22. «Сент-Луис Блюз» – $ 0,99;
23. «Нэшвилл Предаторз» – $ 0,975;
24. «Оттава Сенаторз» – $ 0,95;
25. «Анахайм Дакс» – $ 0,925;
26. «Сан-Хосе Шаркс» – $ 0,9;
27. «Каролина Харрикейнз» – $ 0,825;
28. «Виннипег Джетс» – $ 0,78;
29. «Флорида Пантерз» – $ 0,775;
30. «Коламбус Блю Джекетс» – $ 0,765;
31. «Баффало Сэйбрз» – $ 0,75;
32. «Аризона Койотс» – $ 0,5.