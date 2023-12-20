Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НХЛ. На первом месте — «Торонто Мэйпл Лифс». Клуб из Торонто оценивается в $ 2,8 миллиарда. На второй позиции находится «Нью-Йорк Рейнджерс» с ценностью в $ 2,65 миллиарда. Третьим стал «Монреаль Канадиенс» ($ 2,3 миллиарда).