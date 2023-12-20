СКА первым среди всех клубов одержал 750-ю победу в КХЛ

19 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Сочи». Армейцы одержали разгромную победу со счётом 7:2.

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СКА одержал 750-ю победу в 1100 матче КХЛ, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Армейцы первыми среди всех команд лиги добрались до этой отметки. На втором и третьем месте располагаются ЦСКА (709) и «Ак Барс» (689).