Кудашов оценил шансы «Динамо» на победу в Кубке Гагарина

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о шансах выиграть Кубок Гагарина в сезоне-2023/24. «Я не раз говорил про результат. Радулов наконец донес в прошлом году правильную мысль. Какая разница, попал ты в плей-офф, не попал, вылетел в первом раунде или в финале? Кубок — один! Мы обыграли всех. И проиграли всем. А назовите хотя бы одну команду, которая не так прошла половину чемпионата? Пока мы все идем на равных», — приводит слова Кудашова «Спорт-Экспресс». В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает второе место, набрав 58 очков после 41 матча.