Экс-тренер сборной России высказался об оттоке юных хоккеистов за рубеж

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался об отъезде юных хоккеистов за рубеж. Его цитирует RT.
По словам Плющева, президента России Владимира Путина неверно информировали о массовом оттоке молодых спортсменов в иностранные клубы.
«Все условия для развития юниоров в стране созданы. Чаще за рубеж уезжают родители с детьми, которые не востребованы в российском хоккее», — подчеркнул он.
21 октября министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что ведомство совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд талантливых российских хоккеистов за рубеж. «Посмотрим, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров и спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов», — отметил он.
19 октября президент России призвал разобраться с переходами юных российских хоккеистов в зарубежные клубы.
«Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу», — заявил Путин.