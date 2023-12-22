«Спартак» и СКА отмечают 77-летие

«В свой день рождения мы поздравляем и благодарим всех болельщиков, которые поддерживали команду с 1946 года и до наших дней. Благодарим всех наших ветеранов, которые годами бились за честь СКА и приносили громкие хоккейные победы в город на Неве. Говорим огромное спасибо нынешнему поколению армейцев — игрокам, которые сражаются за честь клуба прямо сейчас, тренерам, которые работают с профессионалами и растят будущих чемпионов, персоналу, чей незаметный на первый взгляд труд лежит в основе всех побед», — сообщает пресс-служба армейцев.