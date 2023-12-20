Ягр отметился результативной передачей в дебютном матче в сезоне

В Пардубице на стадионе «Энтерия Арена» прошёл матч чемпионата Чехии между «Пардубице» и «Кладно». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

В матче принял участие легендарнйы нападающий Яромир Ягр. Это был дебютный матч для 51-летнего форварда в текущем сезоне за «Кладно». Ягр провёл матч во втором звене и отметился результативной передачей. После его броска по воротам, шайбу добил нападающий Якуб Штрнад. Также Ягр получил две штрафные минуты за удар клюшкой.