«Спартак» подписал новый контракт с голкипером Рыбаром

Московский «Спартак» расторг контракт с вратарем Патриком Рыбаром и подписал с ним новое соглашение, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Спартак» подписал новый контракт с голкипером Рыбаром
© Денис Бушковский / Матч ТВ

Контракт 30 летнего словака рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне Рыбар провел 26 матчей в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, одержал 16 побед при 92% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,34.

Ранее в лиге Рыбар выступал за минское «Динамо».

«Спартак» с 58 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

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