«Спартак» подписал новый контракт с голкипером Рыбаром
Московский «Спартак» расторг контракт с вратарем Патриком Рыбаром и подписал с ним новое соглашение, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт 30 летнего словака рассчитан до 2025 года.
В текущем сезоне Рыбар провел 26 матчей в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, одержал 16 побед при 92% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,34.
Ранее в лиге Рыбар выступал за минское «Динамо».
«Спартак» с 58 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.