Тренер "Вашингтона" дал совет Овечкину

"Что нужно делать в таких ситуациях? Сосредоточиться на процессе, на том, чтобы находиться в нужном месте на льду. Сосредоточиться на движении в зоне атаки и быть в тонусе. Думаю, он знает это и знает, что его возможности начнут реализовываться, а броски в конечном итоге начнут попадать в цель. Я думаю, как только это случится, голы накроют, как снежный ком", — заявил специалист.