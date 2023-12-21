Овечкин заявил, что победы в матчах ему важнее голов в НХЛ

"Забивать голы — это моя работа. Если я не забью, то мне придется сделать что-то другое, чтобы помочь команде победить, и я думаю, что сейчас все знают, кто мы и как нам нужно играть. Каждый матч у меня есть довольно хорошие шансы на гол. Мне просто нужно забить. Рано или поздно это произойдет. Самое главное — мы набираем очки и выигрываем матчи. Я лучше выйду в плей-офф, чем заброшу 20 шайб и вылечу из борьбы за Кубок Стэнли", — заявил хоккеист.