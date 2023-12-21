Вячеслав Быков назвал срок, когда сборные России вернутся на международную арену

«Как только Россия добьётся определённого результата в СВО и всё закончится в нашу пользу, то и все спортивные вопросы тоже сразу найдут отражение. В том числе это касается хоккея. Как бы ни говорили, что спорт вне политики, это всё только лишь разговоры. На самом деле всё связано, всё переплетается. Зависимость международных спортивных федераций от политики высокая.

С одной стороны, обидно и жалко ребят, что молодое поколение сейчас не может сравнить свой потенциал с молодёжью и с потенциалом западных стран. Но плакаться в уголке – не думаю, что это наш принцип. Нужно искать решения, для этого есть крупные чиновники от спорта и хоккейной федерации. Люди, которые должны искать возможность, чтобы молодёжь, все наши ребята и спортсмены, которые подверглись этой дискриминации, могли продолжать своё развитие. Здесь важно подчеркнуть, что речь про все сборные – нет никаких различий ни по возрасту, ни по полу. Женские, мужские, молодёжные сборные России, – все равны», — сказал Быков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.