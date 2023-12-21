Передача Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Айлендерс" в матче НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" встречался с "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (ОТ). В составе победителей голами отметились Хендрикс Лапьер, Джоэль Эдмундсон и Дилан Строум. У гостей шайбы забросили Хадсон Фэшинг и Андерс Ли. Российский форвард и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметился результативной передачей и продлил серию без заброшенных шайб до 14 матчей подряд, обновив личный антирекорд. В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 29 матчах и набрал всего 18 очков — пять голов и 13 передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству голов за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб. Нападающий "столичных" Иван Мирошниченко дебютировал в НХЛ, проведя на площадке 10 минут. Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 33 броска из 36. Защитник "островитян" Александр Романов провел один силовой прием и нанес два броска в створ.