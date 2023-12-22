Комментатор Андронов заявил, что Овечкину не стоять рядом с Гретцки

Комментатор Алексей Андронов в своем Telegram-канале скептически высказался о погоне российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки.
"Мне тут рассказывали, как лиге важен рекорд Овечкина. Как она до талого его будет за уши к рекорду тащить. Как будет маечки продавать…Все это чушь. И этого не будет. Троллить - да, будет. С Гретцки рядом ему не стоять. Как и с Малкиным. Бретт Халл, Буре - это да, всенепременно. Пусть побьет. Хотя бы ради того, чтоб в России поняли - не Овечкиным единым. Есть Малкин, Панарин, Кучеров…", - написал Андронов.
В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 29 матчах и набрал всего 18 очков — пять заброшенных шайб и 13 голевых передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб. Тройку лидеров замыкает Горди Хоу (801 шайба).