Комментатор Андронов заявил, что Овечкину не стоять рядом с Гретцки

"Мне тут рассказывали, как лиге важен рекорд Овечкина. Как она до талого его будет за уши к рекорду тащить. Как будет маечки продавать…Все это чушь. И этого не будет. Троллить - да, будет. С Гретцки рядом ему не стоять. Как и с Малкиным. Бретт Халл, Буре - это да, всенепременно. Пусть побьет. Хотя бы ради того, чтоб в России поняли - не Овечкиным единым. Есть Малкин, Панарин, Кучеров…", - написал Андронов.