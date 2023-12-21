Защитник «Вашингтона» оценил дебют Мирошниченко в НХЛ

«Это было потрясающе. Очевидно, что история Миро вдохновляет, и я не знаю, видели ли вы речь перед игрой, но я думаю, что все ей воодушевились. Миро не жалел себя и проводил силовые приёмы, что дало искру всей команде», — цитирует защитника RMNB.