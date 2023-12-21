Третьяк рассказал, как ФХР предотвращает отток игроков за границу

«Конечно, работа ведётся. Но было бы неправильно озвучивать то, что находится на стадии обсуждения. Когда усилия по разработке мер борьбы с оттоком воплотятся в конкретные решения — такие как законы или поправки в регламент — мы обязательно всё обнародуем и обсудим», — цитирует Третьяка ТАСС.