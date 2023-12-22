Пакетт забивал победный буллит, фанаты просили клюшку. Фото с «Динамо» — «Трактор»

В Москве на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» состоялся очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Трактором».

Пакетт забивал победный буллит, фанаты просили клюшку. Фото с «Динамо» — «Трактор»
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Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На шестой минуте второй двадцатиминутки Никита Гусев открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Семён Дер-Аргучинцев с передачи Альберта Яруллина восстановил равенство в счёте.

На восьмой минуте третьего периода Седрик Пакетт с передач Джордана Уила и Бреннана Менелла вновь вывел бело-голубых вперёд. Через 46 секунд Никита Сошников с передач Антона Бурдасова и Сергея Калинина сделал счёт 2:2. На 14-й минуте периода Сергей Телегин впервые в игре вывел челябинский клуб вперёд. На 18-й минуте периода Никита Гусев с передачи Бреннана Менелла в третий раз сделал счёт равным.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Седрика Пакетта.

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