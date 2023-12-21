Нападающий «Авангарда» Буше первым в сезоне забил 30 голов

В Омске закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:3.

Форвард омского клуба 30-летний Рид Буше в матче забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Таким образом американский нападающий первым в сезоне-2023/2024 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги забросил 30 шайб.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.