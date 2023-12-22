СКА опубликовал видеоролик в честь 77-летия клуба

Пресс-служба санкт-петербургского СКА опубликовала видеоролик, приуроченный к 77 дню рождения клуба.

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«Это наша связь поколений. Наша история. Наш СКА. Всё самое интересное – впереди!» — гласит подпись к опубликованному видео в телеграм-канале СКА.

Видео доступно в телеграм-канале СКА.

Напомним, что накануне СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ крупно обыграл другого сегодняшнего именинника – московский ЦСКА (6:2). В нынешнем сезоне подопечные Романа Ротенберга занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 55 очков в 41 матче.