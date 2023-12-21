«Коламбус» представил плакат с тройкой Марченко — Воронков — Чинахов на русском языке

«Коламбус Блю Джекетс» на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) представил плакат на русском языке, где показал тройку нападающих клуба Кирилла Марченко, Дмитрия Воронкова и Егора Чинахова, указав их общую статистику за последние девять матчей.

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Марченко в нынешнем сезоне НХЛ сыграл 31 встречу, в которых забросил 13 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко. На счету Дмитрия Воронкова 27 матчей, в которых он набрал 16 (6+10) очков. Егор Чинахов за 22 игры забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач.