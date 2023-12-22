Бучневич высказался об игре с «Флоридой», в которой ему удалось набрать три очка

28-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич высказался о прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флорида Пантерз» (4:1), в которой ему удалось оформить ассистентский дубль и забросить шайбу.

«На самом деле, я просто пытался забыть о прошлой игре (с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:6). – Прим. «Чемпионата») У нас игры через день. Стараемся идти от матча к матчу, сегодня мы получили тот результат, которого желали», — приводит слова Бучневича Bally Sports в социальной сети «Х» (ранее Twitter).