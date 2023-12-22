Овечкин сократил отставание от Гретцки до 66 шайб

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин наконец-то смог сократить отставание от Уэйна Гретцки до 66 шайб.

В ночь на пятницу 38-летний Овечкин прервал 14-матчевую серию без голов. Он забросил победную шайбу "Вашингтона" в овертайме и принес победу над "Коламбусом со счетом 3:2.

Этот гол стал 828-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ, рекорд по этому показателю принадлежит легендарному канадцу Уэйну Гретцки - 894 шайбы.

Овечкин стал вторым в истории НХЛ игроком, кто забросил 900 и более шайб в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ и в плей-офф. На счету россиянина 828 голов в регулярке и 72 шайбы в плей-офф.