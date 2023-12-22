Гол и две передачи Капризова принесли «Миннесоте» победу в матче НХЛ

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал три очка за результативность в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время встречи, которая прошла в ночь на пятницу, 22 декабря, завершилось со счетом 3:3, а россиянин отметился двумя голевыми передачами. В овертайме Капризов забросил шайбу, которая принесла «Миннесоте» победу.

«Уайлд» выиграли второй матч подряд. Команда набрала 32 очка и находится на 11-м месте в Западной конференции.