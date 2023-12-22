Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отреагировал на окончание рекордной безголевой серии в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте команды.

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Россиянин отметил, что в прошлых матчах у него тоже были хорошие шансы отличиться.

«Порой нужно просто продолжать давить и упорствовать. Рад, что получилось забросить. Надеюсь, что дальше буду забивать больше», — сказал Овечкин.

Российский форвард отметился голом в ночь на 22 декабря в овертайме встречи против «Коламбус Блю Джекетс». Эта шайба позволила ему прервать рекордную 14-матчевую безголевую серию в регулярном чемпионате НХЛ.