Кожевников назвал ключевой фактор, благодаря которому Овечкин прервал рекордную безголевую серию

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников объяснил, за счёт чего суперзвёздный российский левый крайний «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» и прервал свою безголевую серию из 14 встреч. «Он и должен был ее прервать. Это было сразу ясно. Терпение — здесь одна вещь. Почему была голевая засуха? Он великий человек, и иногда надо поиграть на команду. Очки свои набирает. Я его поддерживаю и хочу, чтобы он побил рекорд Гретцки. Надеюсь, что Александр это сделает», – передаёт слова Кожевникова «Матч ТВ». «Вашингтон» победил «Коламбус» в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин в этой встрече забросил победную шайбу и отдал результативную передачу. На счету 38-летнего Овечкина в нынешнем сезоне 6 шайб и 14 результативных передач в 30 матчах при показателе «плюс/минус» «-6». Россиянин довёл общее количество голов в карьере до 828 и уступает по этому показателю в истории НХЛ только Уэйну Гретцки с 894 шайбами.