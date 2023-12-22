ХК ЦСКА отмечает свое 77-летие

«22 декабря 1946 года началась славная история армейского хоккея. Наш клуб завоевал свои первые награды уже в дебютном чемпионате СССР по хоккею. Но тогда это были серебряные медали. В дальнейшем же ЦСКА приучил хоккейных болельщиков всего мира, что для нас нет другого места, кроме первого. Победные традиции армейский клуб пронёс сквозь десятилетия и останавливаться на достигнутом не собирается. Защита чемпионского титула — невероятно тяжёлая задача. Но именно нашему клубу она по плечу. Вторая подряд победа в Кубке Гагарина была достигнута в блестящем стиле. Три семиматчевые серии по ходу плей-офф, волевая победа в решающем матче сезона на казанскому льду, очередной титул MVP Кубка Гагарина для игрока ЦСКА, на это раз — Михаила Григоренко. И, конечно, второе звание лучшего тренера лиги у Сергея Фёдорова. Всё это уже стало новой страницей истории ЦСКА и осталось в памяти болельщиков», — сообщается на официальном сайте армейского клуба.