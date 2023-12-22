10 детей госпитализированы из-за утечки газа на хоккейном турнире в Чехии

В Чехии произошла утечка газа на стадионе во время хоккейного турнира. Детей госпитализировали.

© Vse42.ru

Сообщается, что инцидент случился в городе Литвинове. Там спасатели эвакуировали 60 человек со стадиона, где проходил хоккейный турнир, из-за утечки угарного газа.

Десять детей в возрасте до десяти лет были доставлены в больницу. При этом никто из них не потерял сознание.