Овечкин и Капризов вошли в тройку лучших хоккеистов игрового дня НХЛ

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в матче против "Коламбуса" стал автором победной шайбы в овертайме, также на его счету результативная передача. Ови прервал безголевую серию, которая составила 14 матчей. Также он сократил отставание от рекордсмена НХЛ по голам в регулярных чемпионатах НХЛ Уэйна Гретцки до 66 шайб. Он признан третьей звездой дня. - Российская Газета

Второе место отдали 26-летнему россиянину Кириллу Капризову из «Миннесота Уайлд», который забросил победную шайбу в овертайме и сделал ассистентский дубль во встрече с «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ). - Чемпионат.com