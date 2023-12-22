Нападающий Алекс Бродхерст попал в состав «Амура» на матч с «Металлургом»

Сегодня в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Амуром». Матч начнётся в 17:00 мск.

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Нападающий «Амура» Алекс Бродхёрст вернулся в состав хабаровского клуба спустя три с половиной месяца, которые он пропустил из-за травмы. Форвард занял место в третьем звене с Дмитрием Шевченко и Яном Дрозгом.

Напомним, Бродхёрст получил травму 6 сентября в матче со «Спартаком» и с тех пор находился в списке травмированных. В сезоне-2023/2024 Алекс успел провести три матча, где забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.