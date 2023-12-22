Олимпийский чемпион высказался о близости Овечкина к необычному рекорду

«Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по количеству очков в овертаймах — о чём это свидетельствует? О том, что он бомбардир! Великий игрок. Вот об этом свидетельствует. Сейчас Гретцки обгонит — и будем самым великим!» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.