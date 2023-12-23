Сегодня, 23 декабря, в Нижнем Новгороде состоится матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» примет СКА. Начало игры — в 17:00 мск.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Торпедо» — СКА: кто выйдет вперёд в противостоянии команд в этом сезоне КХЛ?»

Проголосовать в опросе о матче также можно по ссылке.

Напомним, в нынешнем регулярном сезоне команды по разу обыграли друг друга. В первом матче команд, который состоялся 6 сентября в Нижнем Новгороде, подопечные Игоря Ларионова были сильнее со счётом 4:3. Во второй встрече 25 ноября в Санкт-Петербурге СКА победил по буллитам со счётом 4:3, уступая по ходу матча 0:3.