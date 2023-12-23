Уэйн Гретцки назвал игрока НХЛ, который больше всего похож на него

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что нападающий «Нью-Джерси Девилз» Джек Хьюз больше всего похож на него в игровом плане.

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«Джек Хьюз напоминает мне меня в том смысле, что прежде всего он быстрее меня и невероятно хорошо видит лёд. Он вышел на совершенно новый уровень как хоккеист», — приводит слова Гретцки BR Open Ice.