Агент рассказал о давлении на Овечкина

«Представляю, как тяжело Овечкину, когда он не забрасывает шайбы, которых от него все ждут. Здесь нужно быть морально очень сильно готовым к такому давлению. Знаю, что он находится в таком возрасте, когда вряд ли на него что-то может повлиять и давить.



Конечно, заброшенная шайба, как в случае с «Коламбусом», всегда приятна, но победа команды важнее всего. Надеюсь, что с победным голом в овертайме Александру станет легче и он сбросит тот моральный груз, когда шайбы в ворота соперников не шли», – заявил агент.