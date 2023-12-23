СКА проиграл «Торпедо» и прервал трехматчевую победную серию

СКА проиграл «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:1.

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Три главных факта

1. Нападающий СКА Василий Глотов открыл счет в начале второго периода и отметился очком в третьем матче подряд. На этом отрезке он набрал шесть (2+4) очков. Всего в активе Глотова 10+8 в 36 матчах.

2. Николай Коваленко сравнял счет в начале третьего периода, реализовав большинство 5 на 3. Нижегородцы занимают четвертое место в КХЛ по голам в большинстве с показателем 22%. Только СКА, «Спартак» и «Динамо» (Москва) реализуют большинство лучше.

3. СКА прервал трехматчевую победную серию и потерпел второе поражение в последних 16 встречах. Петербуржцы прервали 16-матчевую серию без поражений в основное время, длившуюся с 6 ноября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» – СКА – 3:1