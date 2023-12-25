«Нефтехимик» проиграл 9 из 10 последних матчей

«Нефтехимик» уступил «Амуру» (1:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ

«Нефтехимик» проиграл 9 из 10 последних матчей
© РИА Новости

Это 9-е поражение команды тренера Олега Леонтьева в 10 последних играх.

На данный момент «Нефтехимик» занимает 10-е место в таблице Востока, набрав 39 очков после 43 матчей.

В следующей игре, 27 декабря, команда снова сыграет против «Амура».

Хоккей
Олег Леонтьев
Главное о спорте
Больше новостей
Sports.ru: главные новости