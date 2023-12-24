Самолет с хоккеистами "Сочи" вынужденно сел в Минеральных Водах

Воздушный лайнер, в котором находились возращавшиеся после матча КХЛ в Казахстане игроки и члены тренерского штаба хоккейного клуба "Сочи", совершил из-за разыгравшейся в родном городе стихии вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод.

"Обычно в это время здесь появляется пост от админа с текстом о Сочи, но погодные условия в нашем родном городе вынудили нас приземлиться на запасном аэродроме в Минеральных Водах", - сообщается в официальном Telegram-канале коллектива южных "леопардов".

Когда хоккеисты "Сочи" смогут вылететь домой, пока трудно сказать, так как на территории всего города-курорта в эти часы продолжает бушевать стихия, которая сопровождается ураганным ветром силой почти в 30 метров секунду.

Как мы уже рассказывали, ветер повалили в городе уже свыше 65 деревьев. Сотрудники всех экстренных и оперативные службы сейчас устраняют последствия удара стихии.

Напомним, накануне днем аэропорт Сочи перешел на работу по фактической погоде из-за неблагоприятных метеоусловий - сильного бокового ветра и обильных осадков. Из-за непогоды 18 самолетов не смогли приземлиться в городе-курорте. Но потом аэропорт Сочи принял ряд рейсов.