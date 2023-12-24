В НХЛ признали форварда "Миннесоты" Капризова первой звездой недели

Форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов назван первой звездой минувшей игровой недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 26-летний россиянин заработал семь очков (четыре шайбы и три результативные передачи) в четырех матчах. Он забил в овертаймах встреч против "Бостон Брюинз" (4:3) и "Монреаль Канадиенс" (4:3), став вторым хоккеистом в истории франшизы, которому удалось отличиться в двух овертаймах подряд. В текущем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 32 матч, отметившись 12 заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. В регулярном чемпионате прошлого сезона Капризов стал пятым по результативности россиянином после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Второй звездой недели признан шведский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Мика Зибанежад, также набравший семь очков (4+3) в трех играх. Третьей звездой стал американский нападающий "Детройт Ред Уингз" Патрик Кейн, в активе которого восемь баллов (4+4) после четырех матчей.